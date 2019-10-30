Свитолина обыграла Халеп и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
30 октября 2019, 15:25
Украинка Элина Свитолина обыграла румынку Симону Халеп на групповом этапе Итогового турнира в Шэньчжэне — 7:5, 6:3
Их матч продолжался 1 час 40 минут. В полуфинале Свитолина сыграет с
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen
Призовой фонд 14 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Фиолетовая группа
Элина Свитолина (Украина, 8) — Симона Халеп (Румыния, 5) — 7:5, 6:3
?? @ElinaSvitolina defeats Halep in two dramatic sets, 7-5, 6-4, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/9r3kEEnxRC— WTA (@WTA) October 30, 2019
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