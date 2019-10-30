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Свитолина обыграла Халеп и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

30 октября 2019, 15:25
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Украинка Элина Свитолина обыграла румынку Симону Халеп на групповом этапе Итогового турнира в Шэньчжэне — 7:5, 6:3

Их матч продолжался 1 час 40 минут. В полуфинале Свитолина сыграет с

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Фиолетовая группа

Элина Свитолина (Украина, 8) — Симона Халеп (Румыния, 5) — 7:5, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2019/

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