Свитолина не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе
24 февраля 2020, 20:17
Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина во втором круге турнира в Дохе уступила американке Аманде Анисимовой со счетом 3:6, 3:6.
Украинка сделала два эйса, совершила две двойные ошибки и не взяла ни одного брейк-пойнта. 18-летняя американка один раз подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и взяла три брейка из шести.
В третьем круге Анисимова встретится с победительницей пары Светлана Кузнецова — Ига Швентек.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2020
Призовой фонд 2 939 695 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Аманда Анисимова (США) — Элина Свитолина (Украина, 5) — 6:3, 6:3
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