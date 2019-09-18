Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Теннис   //    WTA

Свитолина из-за травмы снялась с турнира в Гуанчжоу, проигрывая Боузковой 3:4 во 2-м сете

18 сентября 2019, 17:35
Теги:

Украинка Элина Свитолина в матче второго круга турнира в Гуанчжжоу (Китай) c чешкой Марией Боузковой прекратила борьбу во втором сете при счете 4:6, 3:4. Предположительно, она снялась из-за травмы правого колена.

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Боузкова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 1) — 6:4, 4:3 отказ 2-го игрока

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир