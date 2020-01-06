Свитолина и Кербер проиграли в первом круге турнира в Брисбене

Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче первого круга турнира в Брисбене проиграла Дэниэлл Коллинз из США со счетом 1:6, 1:6. Немка Ангелик Кербер потерпела поражение от австралийки Саманты Стосур — 6:7 (5:7), 6:7 (4:7).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 1 434 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дэниэлл Коллинз (США) — Элина Свитолина (Украина, 4) — 6:1, 6:1

Саманта Стосур (Австралия, WC) — Ангелик Кербер (Германия) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)

Элисон Риске (США) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:4, 6:2

Барбора Стрыцова (Чехия) — Джоанна Конта (Великобритания, 7) — 6:2, 3:6, 6:3

София Кенин (США) — Анастасия Севастова (Латвия) — 7:6 (7:1), 6:4