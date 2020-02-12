Светлана Кузнецова: «Я не вечна, уже играю долго. Хочется уже когда-нибудь отдохнуть»

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вылетела с St.Petersburg Ladies Trophy, уступив во втором круге Белинде Бенчич в двух сетах — 6:7 (4:7), 4:6.

На пресс-конференции 34-летняя петербурженка рассказала, что не получилось в этом поединке, и поделилась мыслями о будущем.

— Как сами оценили бы свой теннис?

— Считаю, что теннис был очень достойный. Но мы играли на любимом покрытие моей соперницы. Я тоже в залах чувствую себя лучше с каждым годом. У меня к себе нет вопросов, я сделала все, что могла. Просто Белинда сейчас играет на очень хорошем уровне. Мне не хватило подачи, решительности и четкого плана в решающий момент.

— Кто с вами здесь в команде?

— Хавьер — испанский специалист, который много лет работал с Давидом Феррером. У меня два тренера, которые будут меняться в этом году — еще аргентинец. Также в моей команде есть физиотерапевт и тренер по физподготовке.

— Каковы ваши дальнейшие планы на этот сезон?

— Мне хотелось бы сыграть как можно больше. Каждый турнир очень важен, везде я могу заработать очки. Сейчас ожидаю ответ по wild-card на турнире в Дубае, на квалификацию ехать не считаю нужным. Wild-card в Доху мне подтвердили, еще будет Индиан-Уэллс, Майами. Дальше, надеюсь, получится сыграть за сборную.

— Вы писали, что скоро у вас будет запущен проект по психологии. Расскажите о нем?

— Я соучредитель проекта по психологии. Он пока в разработке, но скоро будет открытие. Это проект, где люди смогу получать поддержку по психологии. Не только спортсмены, кто угодно.

— В последние годы в Петербурге практически нет своих воспитанниц. С чем это связываете?

— Не думаю, что в Петербурге не хватает талантов. Но дело не в Питере, в принципе пробиться тяжело. Многие уезжают тренироваться в Европу, в России мало кто остается.

— Есть ли у вас планы, кем вы себя видите после окончания карьеры?

— Я не вечна, уже играю долго. Хочется уже когда-нибудь отдохнуть. Не хочу зарекаться и говорить, что никогда не буду тренировать. Возможно, попробую, но и думаю заняться другими вещами. Верю в тот же психологический проект, так как есть запрос общества. Хочется приносить пользу людям, помогать им. (Дмитрий Зимин)