16:34 20 февраля | Теннис — WTA

Суарес Наварро победила Младенович и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

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Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро обыграла француженку Кристину Младенович в матче третьего круга турнира WTA в Дубае - 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

В четвертьфинале Младенович встретится с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания) - Элина Свитолина (Украина). 

Дубай (ОАЭ) 

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 2 527 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Карла Суарес Наварро (Испания) - Кристина Младенович (Франция) - 7:5, 7:5

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