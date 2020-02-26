Стивенс выбыла в первом круге турнира в Акапулько

Американская теннисистка Слоан Стивенс не смогла выйти во второй круг турнира в Акапулько. Первая сеянная турнира в первом круге уступила Ренате Сарасуа из Мексики — 4:6, 2:6.

Акапулько (Мексика)

Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кая Юван (Словения, Q) — Винус Уильямс (США, 5, WC) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:2

Чжу Линь (Китай, 6) — Катарина Завацкая (Украина) — 7:6 (7:2), 6:2

Кэти Бултер (Великобритания) — Франческа Ди Лоренцо (США, LL) — 2:6, 6:3, 6:2

Лейла Фернандез (Канада, Q) — Нина Стоянович (Сербия) — 6:4, 6:1

Сара Эррани (Италия, Q) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 7:5, 6:4

Кэти Волынец (США, WC) — Шелби Роджерс (США) — 6:2, 7:6 (7:5)

Рената Сарасуа (Мексика, WC) — Слоан Стивенс (США, 1) — 6:4, 6:2

Кэролайн Доулхайд (США, Q) — Усуэ Майтане Арконада (США, Q) — 6:2, 6:2

Кристина Макхэйл (США) — Лорен Дэвис (США, 4) — 6:2, 1:6, 6:4