«Стекли пока не мой тренер». Павлюченкова — о том, кто будет тренировать ее в дальнейшем
28 августа 2019, 13:19
Россиянка Анастасия Павлюченкова, одержавшая победу над француженкой Полин Пармантье (6:1, 7:6(7:2) в матче первого круга US Open, рассказала о сотрудничестве с Робом Стекли.
— Он пока не мой тренер, — рассказала в интервью Eurosport Павлюченко. — Это пробный вариант, я просила его помочь на US Open, так как у меня не было тренера. А после этого турнира решу, у меня есть пара кандидатур на примете.
Чего жду от матча с Бертенс? Будет очень тяжелый матч, никто не знает, как все будет. Для меня главное — играть в свой теннис и не допускать таких ошибок как во втором сете с Пармантье.