Соболенко вышла в третий круг турнира в Истборне

Белоруска Арина Соболенко вышла в следующий раунд турнира WTA в Истборне, обыграв в двух сетах словенку Тамару Зиданшек – 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

В третьем круге Соболенко, посеянная под восьмым номером, сыграет с победительницей матча Андреа Петкович (Германия) – Каролин Возняцки (Дания).

В другом матче дня шведка Ребекка Петерсон добилась победы над украинкой Лесей Цуренко​ – 7:6 (8:6), 6:4​. Следующей соперницей Петерсон станет Ангелик Кербер (Германия) или Саманта Стосур (Австралия).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 933 612 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 8) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:2, 6:3

Ребекка Петерсон (Швеция) – Леся Цуренко (Украина) – 7:6 (8:6), 6:4