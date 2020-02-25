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Соболенко обыграла Контавейт и вышла в третий круг турнира в Дохе

25 февраля 2020, 16:27
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира WTA в Дохе (Катар) в одиночном разряде. Она одержала верх над эстонкой Анетт Контавейт в трех сетах.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2020

Призовой фонд 2 939 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 9) — Анетт Контавейт (Эстония) — 7:5, 2:6, 7:5

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