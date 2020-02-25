Соболенко обыграла Контавейт и вышла в третий круг турнира в Дохе
25 февраля 2020, 16:27
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира WTA в Дохе (Катар) в одиночном разряде. Она одержала верх над эстонкой Анетт Контавейт в трех сетах.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2020
Призовой фонд 2 939 695 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 9) — Анетт Контавейт (Эстония) — 7:5, 2:6, 7:5
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