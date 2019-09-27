Соболенко обыграла Барти и вышла в финал турнира в Ухане
13:37
Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира WTA в Ухане (Китай). В полуфинале она обыграла австралийку Эшли Барти (7:5, 6:4).
Во втором полуфинале сыграют американка Элисон Риске и чешка Петра Квитова.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 9) — Эшли Барти (Австралия, 1) — 7:5, 6:4
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