Соболенко обыграла Барти и вышла в финал турнира в Ухане

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира WTA в Ухане (Китай). В полуфинале она обыграла австралийку Эшли Барти (7:5, 6:4).

Во втором полуфинале сыграют американка Элисон Риске и чешка Петра Квитова.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 9) — Эшли Барти (Австралия, 1) — 7:5, 6:4