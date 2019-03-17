02:21 17 марта | Теннис — WTA

Соболенко и Мертенс выиграли турнир в Индиан-Уэллсе в парном разряде

0
Обсудить

На турнире BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе завершились соревнования в парном разряде. В финале Арина Соболенко из Белоруссии и Элисе Мертенс из Бельгии обыграли чешский дуэт Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой - 6:3, 6:2.

Для Соболенко это первая крупная победа в парном рязряде. Ранее теннисистка выступала в паре с Верой Лапко. В апреле 2018 года белоруски проиграли в финале турнира в Лугано.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 8 359 455 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Финал 

Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия) - Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) - 6:3, 6:2

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ