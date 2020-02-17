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Сизикова и Адамчик проиграли в Дубае Кенин и Маттек-Сэндз

17 февраля 2020, 15:27
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Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с австралийкой Моник Адамчик проиграла в первом круге турнира в Дубае американкам Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндз со счетом 0:6, 5:7.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США) — Моник Адамчак/Яна Сизикова (Австралия/Россия, WC) — 6:0, 7:5

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/dubai/2020/12/5/

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