Сизикова и Адамчик проиграли в Дубае Кенин и Маттек-Сэндз
17 февраля 2020, 15:27
Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с австралийкой Моник Адамчик проиграла в первом круге турнира в Дубае американкам Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндз со счетом 0:6, 5:7.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США) — Моник Адамчак/Яна Сизикова (Австралия/Россия, WC) — 6:0, 7:5
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