Сизикова и Адамчик проиграли в Дубае Кенин и Маттек-Сэндз

Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с австралийкой Моник Адамчик проиграла в первом круге турнира в Дубае американкам Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндз со счетом 0:6, 5:7.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США) — Моник Адамчак/Яна Сизикова (Австралия/Россия, WC) — 6:0, 7:5