Симона Халеп: "После первых двух месяцев сезона я не верила, что так скоро буду близка к вершине рейтинга WTA"

Румынская теннисистка Симона Халеп победила китаянку Ван Цян в четвертьфинальном матче турнира WTA в Майами – 6:4, 7:5.

В полуфинале она встретится с победительницей пары Каролина Плишкова – Маркета Вондроушова (обе представляют Чехию). В случае попадания в финал Халеп вновь станет первой ракеткой мира.

– Сейчас узнала от тренера, что мне нужна еще одна победа для возвращения на первую строчку рейтинга WTA, – приводит пресс-служба WTA слова Халеп. – Рада, что вновь оказалась в таком положении. Это придает мне уверенности. После первых двух месяцев сезона я не верила, что так скоро буду близка к вершине рейтинга. Это будет тяжелым испытанием, но мне нравится играть под давлением. Надеюсь, завтра мне удастся показать свой лучший теннис.

Каждый день пребывания на первой строчке – особенный. Если завтра мне удастся вновь стать первой ракеткой мира, я буду этим гордиться. Я приехала на этот турнир и не думала о шансах занять первую строчку. Эта цель казалась мне далекой, что я даже не хотела об этом думать. Теперь же осталась лишь одна игра, и я готова говорить об этом. Так я буду ощущать большее давление. Это вызов для меня, но в нем нет ничего плохого.

В конце января Халеп покинула первую строчку рейтинга WTA впервые с февраля 2018 года. Она была первой ракеткой мира на протяжении 42 недель.

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