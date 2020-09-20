Си Сувэй и Стрыцова выиграли турнир в Риме

Тайванька Си Сувэй и чешка Барбора Стрыцова выирали турнир в Риме. В финальном матче дуэт одолел Анну-Лену Фридзам и Ралуку Олару.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия, 1) — Анна-Лена Фридзам/Ралука Олару (Германия/Румыния) — 6:2, 6:2