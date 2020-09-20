Си Сувэй и Стрыцова выиграли турнир в Риме
20 сентября 2020, 18:38
Тайванька Си Сувэй и чешка Барбора Стрыцова выирали турнир в Риме. В финальном матче дуэт одолел Анну-Лену Фридзам и Ралуку Олару.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия, 1) — Анна-Лена Фридзам/Ралука Олару (Германия/Румыния) — 6:2, 6:2
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/wta/roma/2020/12/2/
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