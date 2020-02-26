Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Шараповой предложат попрощаться с болельщиками на Saint Petersburg Open

17:39
Мария Шарапова. Фото AFP
Мария Шарапова. Фото AFP
Теги:

Заслуженный тренер России и член директората Saint Petersburg Open Владимир Камельзон заявил «СЭ» о том, что завершившей карьеру Марии Шараповой предложат попрощаться с болельщиками во время одного из ближайших розыгрышей этого теннисного турнира.

— Сейчас Шарапова будет устраивать свою личную жизнь, любой женщине это положено, особенно такой красивой модели как Шарапова, — заявил Камельзон. — Она — настоящая русская красавица, беззаветно любит родину, в Америке она остается патриотичной русской. В показательных матчах она еще появится, у нее будет общественная деятельность. Наш Saint Petersburg Open будет вести переговоры, чтобы устроить ей прощание со зрителями. Я ей желаю процветания. (Евгений Белоусов)

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир