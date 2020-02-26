Шарапова заработала почти 39 миллионов долларов призовых за карьеру

Заработок российской теннисистки Марии Шараповой на призовых за карьеру составляет 38 777 962 доллара. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на данные WTA. При этом за пределами корта она заработала более ста миллионов долларов.

Россиянка по этому показателю занимает третье место за всю историю женского тенниса. Впереди только сестры Уильямс. Серена Уильямс заработала 92 715 122 доллара, а ее сестра Винус — 41 801 056.

Шарапова ранее объявила о завершении карьеры. 32-летняя спортсменка приняла решение из-за постоянных травм, которые мешали ей вернуться к прежней форме после дисквалификации из-за мельдония.

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о применении допинга. Положительный результат дала допинг-проба, которая была взята 26 января в Мельбурне. По ее словам, она принимала мельдоний исключительно в терапевтических целях.

В июне 2016 года она была дисквалифицирована на два года. После апелляции срок был сокращен до 15 месяцев. В апреле 2017 года Шарапова впервые после окончания дисквалификации приняла участие в турнире WTA.

Последний турнир, в котором теннисистка приняла участие был Australian Open. Шарапова потерпела поражение от хорватской теннисистки Донны Векич в первом круге соревнований.

Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), победительница Итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка соревнований (2015), также она серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.