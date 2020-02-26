Шарапова заработала 325 миллионов долларов. Больше только у Серены Уильямс

Российская теннисистка Мария Шарапова, объявившая о завершении карьеры, заняла второе место по количеству денег, заработанных за спортивную карьеру в теннисе, информирует Forbes.

Ее доход, учитывая призовые деньги (38,8 миллиона долларов), рекламу и другие виды прибыли от выступлений, составил 325 миллионов долларов.

Лидирует 38-летняя американка Серена Уильямс, которая заработала 350 миллионов и продолжает карьеру.

32-летняя Шарапова приняла решение о завершении карьеры из-за постоянных травм, которые мешали ей вернуться к прежней форме после дисквалификации из-за мельдония.