Шарапова все еще в отличной форме. Невероятное фото в купальнике

Бывшая теннисистка Мария Шарапова на своей странице в Instagram порадовала подписчиков фото у ручья. 32-летняя россиянка рассказала, как было найдено это место.

«Этим летом мы случайно наткнулись на вот такие маленькие ручьи. Дороги к ним, мягко говоря, непростые. А у вас есть предложения посетить какие-то невероятные водопады или ручьи?» — написала Шарапова.

В феврале 2020 года Мария Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры, на протяжении которой россиянка выиграла 36 одиночных турниров, в том числе, 5 турниров серии «Большого шлема».