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Шарапова все еще в отличной форме. Невероятное фото в купальнике

24 августа 2020, 21:01
Мария Шарапова. Фото https://www.instagram.com
Мария Шарапова. Фото https://www.instagram.com
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Бывшая теннисистка Мария Шарапова на своей странице в Instagram порадовала подписчиков фото у ручья. 32-летняя россиянка рассказала, как было найдено это место.

«Этим летом мы случайно наткнулись на вот такие маленькие ручьи. Дороги к ним, мягко говоря, непростые. А у вас есть предложения посетить какие-то невероятные водопады или ручьи?» — написала Шарапова.

В феврале 2020 года Мария Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры, на протяжении которой россиянка выиграла 36 одиночных турниров, в том числе, 5 турниров серии «Большого шлема».

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