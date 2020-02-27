Российская теннисистка Мария Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х, сообщает Forbes. По подсчетам издания, в общей сложности за 10 лет она заработала 197,9 миллиона долларов.

Шесть мест в списке Forbes достались хоккеистам: Александру Овечкину (2-е, 136,9 млн), Евгению Малкину (3-е, 94,6 млн), Илье Ковальчуку (4-5-е, 72 млн), Павлу Дацюку (6-е, 63,6 млн), Александру Радулову (7-е, 58,5 млн) и Сергею Бобровскому (9-е, 44,4 млн). Баскетбол в рейтинге представляет Тимофей Мозгов (4-5-е, 72 млн), который выступал в НБА.

В топ-10 попали два футболиста — Юрий Жирков (8-е, 49,7 млн) и Андрей Аршавин (10-е, 43,3 млн) — во многом благодаря тому, что часть карьеры провели в европейских топ-клубах.

Издание отмечает: данные учитывают заработки по профессиональным контрактам, призовые на турнирах, бонусы и спонсорские сделки за 2010-2019 годы. Приведенные цифры — оценка Forbes, без учета налоговых платежей, отчислений агентам и дохода от предпринимательской деятельности, не связанной со спортом.