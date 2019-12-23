Шарапова сомневается, что сможет справиться с выступлением на Australian Open

Россиянка Мария Шарапова отметила, что в прошлом сезоне играла мало, а потому не в полной мере представляет, как ее организм справится с нагрузкой в ходе выступления на Australian Open.

— Я с нетерпением жду поездки в Австралию, — цитирует Tennis World USA Шарапову. — Будет интересно узнать, как там все пойдет, как справится мой организм. Пока сложно ответить на эти вопросы, поскольку я играла совсем немного в прошлом сезоне.

Ранее Шарапова в выставочном матче в Абу-Даби победила австралийку Айлу Томлянович. Также она примет участие в выставочном турнире на Гавайях, который состоится с 26 по 28 декабря.