Шарапова рассказала о турнире с одной из самой сложных сеток в карьере

Российская теннисистка Мария Шарапова поблагодарила организаторов Australian Open за wild card и отметила, что сетка на пути к победе в турнире 2008 года была одной из самых сложнейших для нее в карьере.

— Помню сетку 2008 года, и что в начале того сезона я была в хорошей форме, — цитирует Heraldsun Шарапову. — Не было проблем со здоровьем, я ощущала, что готова, до этого был довольно хороший сезон и по рейтингу, и по результатам. Прошла жеребьевка, и во втором круге я попала на Линдсей Дэвенпорт. Сказала себе: «Думаю, что я готова, надеюсь, что готова». С каждым матчем чувствуешь все больше внутренней силы, она помогает двигаться вперед. Матч против Девенпорт стал для меня одним из лучших на турнире.

Я до сих пор считаю, что это была одна из самых сложных сеток «Большого шлема» в моей карьере, но я победила. Поэтому какой бы ни была сетка, я всегда вспоминаю, как тогда достигла цели, показала отличный результат.

На протяжении многих лет я приезжаю в Австралию, и это невероятно: взлеты и падения, победа в 2008-м, одни из лучших матчей в карьере.