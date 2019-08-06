Шарапова проиграла Контавейт на старте турнира в Монреале

Россиянка Мария Шарапова проиграла в первом раунде турнира в Монреале (Канада) эстонке Анетт Контавейт – 6:4, 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 42 минуты. Мария 7 раз подала навылет, ее соперница выполнила лишь один эйс.

Напомним, последним соревнованием Шараповой был Уимблдон, где она также проиграла в первом круге.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale

Призовой фонд 2 529 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анетт Контавейт (Эстония) – Мария Шарапова (Россия) – 4:6, 6:3, 6:4