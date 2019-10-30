Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в январском турнире в Мельбурне Kooyong Classic. Как сообщает Sport Business, помимо россиянки подтвердила участие датчанка Каролин Возняцки. В ближайшие недели будет подтверждено участие других игроков.

Традиционно турнир проводится за неделю до старта первого в году турнира «Большого шлема» — Australian Open. Ближайший Kooyong Classic состоится с 14 по 16 января.