Шарапова поблагодарила за wild card для участия в Australian Open
8 января 2020, 10:23
Российская теннисистка Мария Шарапова поблагодарила за wild card для участия в Australian Open. По рейтингу 32-летняя россиянка не попадала в основную сетку турнира, однако была уверена, что получит wild card, что и случилось.
— Спасибо, — написала теннисистка в своем Twitter/
Шарапова, занимающая 147-ю строчку в рейтинге WTA, на последнем турнире в Брисбене проиграла в первом круге американке Дженнифер Брэди. В прошлом году она провела всего 15 матчей из-за различных проблем со здоровьем.
Thank you!! ??? https://t.co/efp9joWeOd— Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 8, 2020
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