Шарапова опубликовала фотографию с Наоми Кэмпбелл

Российская теннисистка Мария Шарапова сфотографировалась с американской моделью, актрисой и певицей Наоми Кэмпбелл. Она опубликовала совместное фото в Instagram.

Шарапова и Кэмпбелл встретились на праздновании столетнего юбилея журнала Architectural Digest. На одном из снимков рядом с ними стоит главный редактор издания Эми Эстли.

— Провела вечер с двумя выдающимися женщинами на праздновании столетия Architectural Digest, — написала Шарапова.

32-летняя теннисистка ранее проиграла в первом круге Australian Open хорватке Донне Векич (3:6, 4:6). Она не сможет выступить на турнире в Санкт-Петербурге из-за травмы.