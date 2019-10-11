Шарапова не вернется в теннис в случае беременности

Россиянка Мария Шарапова отметила, что не собирается возвращаться в теннис в случае беременности. По ее словам, она хочет посвятить все свое время ребенку.

— Если бы я открыла эту главу, то посвятила бы ей все свое время, — цитирует Шарапову tennisworldusa.org. — У меня очень хорошие отношения с матерью, которая была очень молода, когда я родилась. Я также хочу иметь подобные отношение с моим сыном.