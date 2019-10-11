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Шарапова не вернется в теннис в случае беременности

11 октября 2019, 08:21
Мария Шарапова. Фото instagram.com
Мария Шарапова. Фото instagram.com
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Россиянка Мария Шарапова отметила, что не собирается возвращаться в теннис в случае беременности. По ее словам, она хочет посвятить все свое время ребенку.

— Если бы я открыла эту главу, то посвятила бы ей все свое время, — цитирует Шарапову tennisworldusa.org. — У меня очень хорошие отношения с матерью, которая была очень молода, когда я родилась. Я также хочу иметь подобные отношение с моим сыном.

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