Шарапова не вернется в теннис в случае беременности
11 октября 2019, 08:21
Россиянка Мария Шарапова отметила, что не собирается возвращаться в теннис в случае беременности. По ее словам, она хочет посвятить все свое время ребенку.
— Если бы я открыла эту главу, то посвятила бы ей все свое время, — цитирует Шарапову tennisworldusa.org. — У меня очень хорошие отношения с матерью, которая была очень молода, когда я родилась. Я также хочу иметь подобные отношение с моим сыном.
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