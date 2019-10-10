Шарапова могла пропустить турнир в Люксембурге из-за финансовых требований. Но вопрос был решен

Организатор турнира в Люксембурге Даниель Маас рассказала, что Мария Шарапова могла пропустить турнир из-за высоких финансовых требований, однако спонсор погасил большую часть призовых, которые экс-первая ракетка мира обычно запрашивает.

— Мы связались с ее агентом, который подтвердил, что она все еще планирует выступить в Люксембурге, к ее приезду уже все готово, номер отеля забронирован.

Об участии Шараповой мечтает каждый турнир в мире, здесь запрос был от нее, что существенно облегчило ситуацию. Были опасения по поводу турнира в Москве, но Мария хотела бы закончить сезон в Европе. Я была удивлена ее решению сыграть у нас.

— Вы обещали ей существенно меньшие призовые, чем она обычно запрашивает?

— Да, это была хорошая скидка. Мы предупредили, что у нас нет 300 тысяч долларов, которые обычно запрашивает Мария. У нас бюджет всего турнира порядка 250 тысяч. Но не думаю, что Мария сейчас играет за деньги, скорее, чтобы восстановить уверенность. Мы смогли найти партнера, который покрыл 2/3 запрашиваемой суммы.