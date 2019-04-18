Шарапова извинилась перед фанатами за снятие с турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мария Шарапова принесла извинения фанатам за то, что снялась с турнира в Штутгарте. Экс-первая ракетка мира не успела восстановиться после травмы плеча и не сыграет на турнире, который пройдет с 20 по 28 апреля.

- Прошу прощения у всех моих замечательных фанатов в Германии, которые приехали, чтобы увидеть меня на моем любимом турнире в Штутгарте. Я вынуждена сообщить, что я не успею восстановиться к турниру. Я прогрессирую, но пока просто не готова играть на высшем уровне, - цитирует Твиттер турнира Шарапову.