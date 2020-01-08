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Шарапова довольна собой после поражения от Брэди

8 января 2020, 00:12
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Мария Шарапова прокомментировала поражение на турнире в Брисбене (Австралия) от американки Дженнифер Брэди. Россиянка провела первый матч в году, ранее она играла с травмированным плечом.

— Перед самым началом соревнований я перенесла вирусное заболевание, даже обращалась к врачу, — цитирует Шарапову Tennis World USA. — Но этот турнир был хорошей проверкой для плеча, ведь я давно не играла. Учитывая все это, могу быть довольна собой.

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