Латвийка Анастасия Севастова вышла во второй круг «Кубка Кремля». В первом раунде обыграла белорусскую теннисистку Александру Соснович — 6:1, 7:5. Матч длился 1 час 35 минут.

Во втором круге Севастова сыграет против победительницы пары Кристина Младенович — Юлия Путинцева.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Севастова (Латвия, 6) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:1, 7:5