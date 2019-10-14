Севастова вышла во второй круг «Кубка Кремля»
13:02
Латвийка Анастасия Севастова вышла во второй круг «Кубка Кремля». В первом раунде обыграла белорусскую теннисистку Александру Соснович — 6:1, 7:5. Матч длился 1 час 35 минут.
Во втором круге Севастова сыграет против победительницы пары Кристина Младенович — Юлия Путинцева.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Севастова (Латвия, 6) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:1, 7:5