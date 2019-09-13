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Сергей Ковалев: «Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего»

13 сентября 2019, 23:55
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Чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалев заявил, что будет готов к поединку против мексиканца Сауля Альвареса.

— Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего, — сказал Ковалев в интервью ТАСС. — Я всегда пытался встречаться с самыми сильными оппонентами в моем дивизионе, но многие меня избегали на протяжении всей карьеры. Канело хотел драться со мной, он готов поднять вес, чтобы попытаться завоевать мой титул. Я буду готов 2 ноября.

Бой в полутяжелой весовой категории состоится 2 ноября в США. На кону будет стоять титул WBO.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6885274

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