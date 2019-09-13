Сергей Ковалев: «Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего»

Чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалев заявил, что будет готов к поединку против мексиканца Сауля Альвареса.

— Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего, — сказал Ковалев в интервью ТАСС. — Я всегда пытался встречаться с самыми сильными оппонентами в моем дивизионе, но многие меня избегали на протяжении всей карьеры. Канело хотел драться со мной, он готов поднять вес, чтобы попытаться завоевать мой титул. Я буду готов 2 ноября.

Бой в полутяжелой весовой категории состоится 2 ноября в США. На кону будет стоять титул WBO.