Серене Уильямс понадобилось почти 3 часа, чтобы обыграть Аранчу Рус

Американка Серена Уильямс во втором круге турнира в Нью-Йорке в трех сетах обыграла голландку Аранчу Рус — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:0). Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 1 950 079 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Серена Уильямс (США, 3) — Аранча Рус (Голландия, Q) — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:0)

Мария Саккари (Греция, 13) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 7:6 (11:9)

Элисе Мертенс (Бельгия, 14) — Кристина Младенович (Франция) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3