Серена Уильямс вышла в третий раунд Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс во втором раунде Australian Open обыграла словенку Тамару Зиданшек со счетом 6:2, 6:3.

Восьмая ракетка мира 7 раз подала на вылет, не сделала ни одной двойной ошибки и взяла 4 брейк-пойнта из 14.

В третьем раунде Уильямс встретится с китаянкой Ван Цян, которая оказалась сильнее француженки Фионы Ферро (6:1, 6:2).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Серена Уильямс (США, 8) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:2, 6:3