Американка Серена Уильямс вышла в третий круг турнира в Майами, обыграв шведку Ребекку Петерсон со счетом 6:3, 1:6, 6:1.

В следующей стадии Уильямс сыграет с китаянкой Ван Цян​.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Серена Уильямс (США, 10) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:3, 1:6, 6:1

Феликс Оже-Альяссим (Канада, Q) – Мартон Фучович (Венгрия, 29) – 6:4, 4:6, 6:0

Анастасия Севастова (Латвия, 11) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:2, 0:6, 6:4