Серена Уильямс вышла в полуфинал турнира в Окленде

Серена Уильямс вышла в полуфинал турнира в австралийском Окленде. В четвертьфинале американка в двух сетах одолела представительницу Германии Лауру Зигемунд — 6:4, 6:3

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic 2020

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Серена Уильямс (США, 1) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:4, 6:3

Каролин Возняцки (Дания, 5) — Юлия Гергес (Германия, 4) — 6:1, 6:4

Джессика Пегула (США) — Ализе Корне (Франция) — 6:0, 3:2 отказ 2-го игрока