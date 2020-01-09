Серена Уильямс вышла в 1/4 финала турнира в Окленде, Гауфф проиграла
07:03
Американка Серена Уильямс переиграла соотечественницу Кэти Макхейл в матче второго круга турнира в Окленде (Новая Зеландия) — 3:6, 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа и 2 минуты.
В четвертьфинале она встретится с немкой Лаурой Зигемунд, обыгравшей 15-летнюю американку Кори Гауфф — 5:7, 6:2, 6:3.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic 2020
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Серена Уильямс (США, 1) — Кристина Макхэйл (США) — 3:6, 6:2, 6:3
Лаура Зигемунд (Германия) — Кори Гауфф (США) — 5:7, 6:2, 6:3
Юлия Гергес (Германия, 4) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:3, 6:2
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