Серена Уильямс вышла в 1/4 финала турнира в Окленде, Гауфф проиграла

Американка Серена Уильямс переиграла соотечественницу Кэти Макхейл в матче второго круга турнира в Окленде (Новая Зеландия) — 3:6, 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа и 2 минуты.

В четвертьфинале она встретится с немкой Лаурой Зигемунд, обыгравшей 15-летнюю американку Кори Гауфф — 5:7, 6:2, 6:3.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic 2020

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Серена Уильямс (США, 1) — Кристина Макхэйл (США) — 3:6, 6:2, 6:3

Лаура Зигемунд (Германия) — Кори Гауфф (США) — 5:7, 6:2, 6:3

Юлия Гергес (Германия, 4) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:3, 6:2