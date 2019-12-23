Серена Уильямс: «Все должны бороться за свои права, но женщинам это особенно нужно»

Американка Серена Уильямс поделилась мнением о роли женщин в современном мире.

— Все должны бороться за свои права, но женщинам это особенно нужно, — цитирует Серену Forbes. — Многие считают, что нам не нужны новые возможности, что не должны уметь постоять за себя. Это не так.

Раньше я не чувствовала уважения, даже от своей команды. Мне пришлось решать этот вопрос, хотя сначала стеснялась потребовать другого общения. Нужно учиться делать первый шаг и идти к своей цели.