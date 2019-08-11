Серена Уильямс во время победного матча с Боузковой думала о своем нижнем белье

Американка Серена Уильямс, обыгравшая в полуфинале турнира в Торонто (Канада) чешку Марию Боузкову – 1:6, 6:3, 6:3, заявила не всегда может сконцентрироваться во время матча.

- Во время матчей я часто теряю концентрацию, - цитирует asapsports.com Уильямс. - Сегодня я в какой-то момент думала о своем бюстгальтере, но потом поймала себя на мысли: Серена, ты что, серьезно? Так нельзя. Если хочешь играть много матчей, нужно уметь концентрироваться снова и снова.

В финале турнира в Торонто Серена Уильямс сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.