Серена Уильямс считает Шарапову идеальной соперницей для себя

Российская теннисистка Мария Шарапова — идеальная соперница для Серены Уильямс, считает американка. Россиянка уступила в первом раунде US Open со счетом 1:6, 1:6.

— Я просто чувствую, что ее игра действительно хорошо сочетается с моей, — цитирует Уильямс официальный сайт WTA. — Всегда говорила, что мяч после ее ударов каким-то образом оказывается в моей ударной зоне. Это идеально для меня. Она билась до самого конца. Если бы пару очков сложились по-другому, она могла бы выиграть хотя бы сконцентрированной. Я хотела оставаться сосредоточенной. Я не позволила ей навязать борьбу, потому что такие игроки, как она, не остановились бы на этом. Я иногда стартую на турнирах не лучшим образом. Для меня сложный матч на старте, если я прохожу дальше — это хорошо.

Уильямс одержала 20-ю победу в матчах с Шараповой. У россиянки три победы.