Серена Уильямс разозлилась на кашлявшую дочь

Американка Серена Уильямс поделилась мнением о пандемии коронавируса. Все турниры были отменены до 7 июня.

— Сначала я думала, что это меня не коснется, — цитирует Серену Daily Express. — Потом отменили турнир в Индиан-Уэллсе. Собиралась насладиться перерывом. Тогда ощутила беспокойство. Когда кто-то рядом со мной чихал или кашлял, просто сходила с ума.

Сейчас не общаюсь ни с кем уже около двух недель, включая свою дочь. Она кашляла, это меня разозлило. Но потом мне стало грустно, ведь я не знала, что делать и как ей помочь. Я испытываю невероятный стресс.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.