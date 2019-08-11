22:18 11 августа | Теннис — WTA

Серена Уильямс расплакалась на церемонии награждения после финала турнира в Торонто

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Американская теннисистка Серена Уильямс расплакалась во время церемонии награждения после финала турнира в Торонто. Она в первом сете снялась с матча, уступив 19-летней канадской теннисистке Бьянке Андрееску.

– Спасибо, ребята, – сказала сквозь слезы своим болельщикам Серена. – Я прошу прощения. Я не смогла этого сделать. Я пыталась. Но не смогла. Бьянка, ты блестящая спортсменка и женщина. Спасибо моей команде. Мы будем двигаться вперед.

 

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