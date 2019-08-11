Серена Уильямс расплакалась на церемонии награждения после финала турнира в Торонто

Американская теннисистка Серена Уильямс расплакалась во время церемонии награждения после финала турнира в Торонто. Она в первом сете снялась с матча, уступив 19-летней канадской теннисистке Бьянке Андрееску.

– Спасибо, ребята, – сказала сквозь слезы своим болельщикам Серена. – Я прошу прощения. Я не смогла этого сделать. Я пыталась. Но не смогла. Бьянка, ты блестящая спортсменка и женщина. Спасибо моей команде. Мы будем двигаться вперед.