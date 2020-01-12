Серена Уильямс пожертвует все призовые за победу на борьбу с пожарами в Австралии

Американская теннисистка Серена Уильямс пожертвует призовые за победу на турнире WTA в Окленде (Новая Зеландия) на помощь в борьбе с пожарами в Австралии. Об этом стало известно после завершения соревнований.

Serena Williams donating all her prize money in Auckland to bushfire relief. #ASBClassic https://t.co/ks3SJgjjl3 — WTA Insider (@WTA_insider) January 12, 2020

За победу она заработала 43 тысячи долларов. Именно эта сумму она перечислит в пользу тех, кто борется со стихийным бедствием.

В финале турнира американка обыграла свою соотечественницу Джессику Пегулу (6:3, 6:4). Для нее это 73-й титул в карьере.