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Серена Уильямс пожертвует все призовые за победу на борьбу с пожарами в Австралии

12 января 2020, 09:55
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Американская теннисистка Серена Уильямс пожертвует призовые за победу на турнире WTA в Окленде (Новая Зеландия) на помощь в борьбе с пожарами в Австралии. Об этом стало известно после завершения соревнований.

За победу она заработала 43 тысячи долларов. Именно эта сумму она перечислит в пользу тех, кто борется со стихийным бедствием.

В финале турнира американка обыграла свою соотечественницу Джессику Пегулу (6:3, 6:4). Для нее это 73-й титул в карьере.

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