Серена Уильямс пожертвует все призовые за победу на борьбу с пожарами в Австралии
12 января 2020, 09:55
Американская теннисистка Серена Уильямс пожертвует призовые за победу на турнире WTA в Окленде (Новая Зеландия) на помощь в борьбе с пожарами в Австралии. Об этом стало известно после завершения соревнований.
Serena Williams donating all her prize money in Auckland to bushfire relief. #ASBClassic https://t.co/ks3SJgjjl3— WTA Insider (@WTA_insider) January 12, 2020
За победу она заработала 43 тысячи долларов. Именно эта сумму она перечислит в пользу тех, кто борется со стихийным бедствием.
В финале турнира американка обыграла свою соотечественницу Джессику Пегулу (6:3, 6:4). Для нее это 73-й титул в карьере.
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