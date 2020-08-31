WTA на официальном сайте представила обновленный рейтинг.

Первая тройка осталась без изменений — лидирует австралийка Эшли Барти, за ней располагается румынка Симона Халеп, на третьем месте чешка Каролина Плишкова.

Американка Серена Уильямс поднялась на одну строчку и занимает восьмое место, за ней на одну позицию поднялась японка Наоми Осака.

Лучшая среди россиянок — Екатерина Александрова — опустилась на 29-ю строчку.

Обновленный рейтинг WTA:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6356.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.

4 (4). Софья Кенин (США) — 4590.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4580.

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.

7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.

8 (9). Серена Уильямс (США) — 4080.

9 (10). Наоми Осака (Япония) — 4020.

10 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.

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29 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1775...

32 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540...

34 (32). Светлана Кузнецова (Россия) — 1527...

42 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 1388...

62 (62). Анна Блинкова (Россия) — 984...

70 (68). Дарья Касаткина (Россия) — 905...

87 (85). Анастасия Потапова (Россия) — 759.