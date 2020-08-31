Серена Уильямс поднялась на восьмое место в рейтинге WTA, лучшая среди россиянок Александрова — 29-я
WTA на официальном сайте представила обновленный рейтинг.
Первая тройка осталась без изменений — лидирует австралийка Эшли Барти, за ней располагается румынка Симона Халеп, на третьем месте чешка Каролина Плишкова.
Американка Серена Уильямс поднялась на одну строчку и занимает восьмое место, за ней на одну позицию поднялась японка Наоми Осака.
Лучшая среди россиянок — Екатерина Александрова — опустилась на 29-ю строчку.
Обновленный рейтинг WTA:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6356.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
4 (4). Софья Кенин (США) — 4590.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4580.
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.
8 (9). Серена Уильямс (США) — 4080.
9 (10). Наоми Осака (Япония) — 4020.
10 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.
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29 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1775...
32 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540...
34 (32). Светлана Кузнецова (Россия) — 1527...
42 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 1388...
62 (62). Анна Блинкова (Россия) — 984...
70 (68). Дарья Касаткина (Россия) — 905...
87 (85). Анастасия Потапова (Россия) — 759.