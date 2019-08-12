Серена Уильямс поднялась на девятое место в чемпионской гонке WTA

Опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Лидерство сохранила австралийка Эшли Барти. В первой десятке произошло два изменения. На восьмое место поднялась канадка Бьянка Андрееску, а на девятое - американка Серена Уильямс. Теннисистки встретились в финале турнира в Торонто, Андрееску выиграла после снятия Уильямс при счете 3:1 в первом сете.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 12 августа
1 (1*). Эшли Барти (Австралия) – 4886 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 4617
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 4356
4 (4). Петра Квитова (Чехия) – 3765
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3505
6 (6). Наоми Осака (Япония) – 3346
7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) – 2850
8 (13). Бьянка Андрееску (Канада) - 2727
9 (12). Серена Уильямс (США) - 2635
10 (10). Элина Свитолина (Украина) - 2579...
38 (45). Екатерина Александрова (Россия) – 1003...
42 (44). Вероника Кудерметова (Россия) – 921...
57 (57). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 789...
72 (69). Анна Блинкова (Россия) – 619...
74 (77). Анастасия Потапова (Россия) - 591...
79 (85). Дарья Касаткина (Россия) – 568...
84 (82). Маргарита Гаспарян (Россия) – 530
85 (83). Наталья Вихлянцева (Россия) – 524...
100 (98). Виталия Дьяченко (Россия) – 473
* – положение в предыдущем рейтинге