Серена Уильямс объяснила, почему снялась с финала турнира в Торонто

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, почему снялась с финала турнира в Торонто (Канада) против местной спортсменки Бьянки Андрееску. Она отказалась от борьбы в первом сете при счете 3:1 в пользу Андрееску.

- Это началось еще во время прошлого матча, а потом стало только хуже, – приводятся слова Серены в Twitter WTA Tour. – Моя спина разрывалась от спазмов, я не могла спать и двигаться. Я бы очень пожалела, если бы не попробовала, не вышла бы на корт, чтобы посмотреть, не получится ли чудо. Подобное происходило и раньше. Это расстраивает меня, потому что я могу играть.

Сыграю ли я в Цинциннати? Да, посмотрим, что будет.

Серена Уильямс расплакалась на церемонии награждения после финала турнира в Торонто