Серена Уильямс назвала одну из своих сильных сторон

Американская теннисистка Серена Уильямс, вышедшая в полуфинал турнира в Окленде, отметила, что быстрота при беге вперед — одна из ее сильных сторон.

- Мне нравится доставать мячи после укороченных ударов, — цитирует официальный сайт WTA. — Я не против играть с теннисистками, которые выполняют укороченные. Я очень быстрая, особенно когда бегу вперед. Это одна из моих сильных сторон, так что я не против.

Я чувствую, что набираю форму. Здорово, что я победила в трех сетах и так много бегала. Сейчас я вышла на корт, чувствуя себя лучше. Я в прекрасной игровой форме, эти матчи очень помогают мне.