Серена Уильямс и Виктория Азаренко могут встретиться во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе состоялась жеребьевка супертурнира BNP Paribas Open. В основной сетке – четыре россиянки.

Прошлогодняя финалистка Дарья Касаткина вступит в борьбу со второго круга и сыграет с победительницей встречи Маркета Вондрушова (Чехия) – Лаура Зигмунд (Германия). Соперница Анастасии Павлюченковой, "посеянной" под 30-м номером, определится в поединке гречанки Марии Саккари и кого-то из победительниц квалификации. Екатерина Александрова встретится в Ребеккой Петерсон, а во втором круге может выйти на Каролин Возняцки. Евгения Родина сыграет с олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг.

Действующая чемпионка турнира, лидер рейтинга WTA Наоми Осака, которой впервые в карьере предстоит защищать титул, в своем стартовом матче сыграет с победительницей встречи между Кристиной Младенович из Франции и Чжэн Сайсай. Напомним, что именно француженка на турнире в Дубае нанесла японке поражение в дебютном для той матче в ранге первой ракетки мира.

Серена Уильямс во втором круге может встретиться с Викторией Азаренко. Правда, белорусской теннисистке сначала предстоит сыграть с соотечественницей Верой Лапко.