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«Сегодня был не самый простой день». Халеп — о вылете с турнира в Пекине после поражения от Александровой

30 сентября 2019, 18:33
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Румынка Симона Халеп поделилась планами на будущее после поражения от Екатерины Александровой в первом круге турнира в Пекине — 2:6, 3:6.

— Сегодня был не самый легкий день ... Но я рада и горда попасть на итоговый турнир WTA, — написала Халеп в Twitter.

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