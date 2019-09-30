Румынка Симона Халеп поделилась планами на будущее после поражения от Екатерины Александровой в первом круге турнира в Пекине — 2:6, 3:6.

— Сегодня был не самый легкий день ... Но я рада и горда попасть на итоговый турнир WTA, — написала Халеп в Twitter.