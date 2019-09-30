«Сегодня был не самый простой день». Халеп — о вылете с турнира в Пекине после поражения от Александровой
30 сентября 2019, 18:33
Румынка Симона Халеп поделилась планами на будущее после поражения от Екатерины Александровой в первом круге турнира в Пекине — 2:6, 3:6.
— Сегодня был не самый легкий день ... Но я рада и горда попасть на итоговый турнир WTA, — написала Халеп в Twitter.
Wasn't the easiest day today... BUT I'm excited (and proud) to qualify for the ?@WTAFinals? for the sixth straight year ?? pic.twitter.com/5GX19lvpHP— Simona Halep (@Simona_Halep) September 30, 2019