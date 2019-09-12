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Савиных и Макхейл вышли в полуфинал парного турнира в Хиросиме

12 сентября 2019, 13:23

Россиянка Валерия Савиных и американка Кристина Макхейл вышли в полуфинал турнира в Хиросиме (Япония) в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли первых сеяных Эри Ходзуми и Макито Ниномию из Японии — 7:5, 6:2.

Хиросима (Япония)

Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Валерия Савина/Кристина Макхейл (Россия/США) — Эри Ходзуми/ Макито Ниномия (Япония) — 7:5, 6:2

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